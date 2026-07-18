Castello di Santa Severa da Alex Britti al caso Garlasco | gli eventi dal 20 al 27 luglio
Dal 20 al 27 luglio si sono svolti vari eventi al Castello di Santa Severa, tra cui un concerto di Alex Britti e l’incontro legato al caso Garlasco. La settimana ha visto anche altre attività culturali e spettacoli, consolidando il ruolo del complesso come punto di riferimento per il pubblico del litorale laziale. La programmazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati, mantenendo alta l’attenzione sulla location come centro di iniziative artistiche e culturali.
Santa Marinella, 18 luglio 2026 – Prosegue l’estate del Castello di Santa Severa con una nuova settimana di appuntamenti che conferma il complesso monumentale come uno dei principali poli culturali del litorale laziale. Dal 20 al 27 luglio il pubblico potrà scegliere tra concerti, cinema, teatro, incontri d’attualità, libri e spettacoli per bambini, in un calendario capace di coinvolgere visitatori di tutte le età. Prosegue così “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, che ogni sera anima gli spazi del Castello con un’offerta culturale ricca e diversificata. In uno... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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