Castello di Santa Severa da Alex Britti al caso Garlasco | gli eventi dal 20 al 27 luglio

Notizia in breve

Dal 20 al 27 luglio si sono svolti vari eventi al Castello di Santa Severa, tra cui un concerto di Alex Britti e l’incontro legato al caso Garlasco. La settimana ha visto anche altre attività culturali e spettacoli, consolidando il ruolo del complesso come punto di riferimento per il pubblico del litorale laziale. La programmazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati, mantenendo alta l’attenzione sulla location come centro di iniziative artistiche e culturali.