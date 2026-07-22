Riarmo question time alla Camera con il ministro dell’Economia Giorgetti

Notizia in breve

Alla Camera si è svolto un question time con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Durante l’incontro, i due ministri hanno risposto a interrogazioni riguardanti vari temi di competenza. L’evento si è concentrato su questioni di politica economica e sportiva, con risposte fornite dai rappresentanti del governo alle domande poste dai parlamentari. Non sono stati annunciati provvedimenti immediati o decisioni ufficiali.