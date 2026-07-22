Riarmo question time alla Camera con il ministro dell’Economia Giorgetti
Alla Camera si è svolto un question time con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Durante l’incontro, i due ministri hanno risposto a interrogazioni riguardanti vari temi di competenza. L’evento si è concentrato su questioni di politica economica e sportiva, con risposte fornite dai rappresentanti del governo alle domande poste dai parlamentari. Non sono stati annunciati provvedimenti immediati o decisioni ufficiali.
Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondono alle interrogazioni a risposta immediata. Tra gli argomenti le iniziative finalizzate a incentivare il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive di squadra (interrogiazione di Ruffino – Azione), i ritardi nell’erogazione della prima quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2026 ( Roggiani – Pd); gli impegni assunti in sede Nato in materia di spese militari con la sostenibilità dei conti pubblici, gli investimenti sociali e il contrasto alla crisi climatica ( Fratoianni – Verdi-Sinistra); l’utilizzo dello strumento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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