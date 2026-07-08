Treni e Pnrr alla Camera il question time con i ministri Salvini Calderone e Foti | la diretta tv

Oggi alle 15, nella Camera, si tiene il question time trasmesso in diretta dalla Rai. I ministri Salvini, Calderone e Foti rispondono alle domande su treni e Pnrr. L’evento si svolge nell’Aula di Montecitorio e viene trasmesso in diretta televisiva da Rai Parlamento.

Si svolge oggi, mercoledì 8 luglio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l’effettivo diritto all’assistenza degli utenti (Ravetto – MISTO-FNV-F); sulle iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Boschi – IV-CR); sugli elementi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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