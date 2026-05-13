Camera oggi question time con i ministri Salvini Giorgetti Calderone e Schillaci

Oggi, alle 15, si tiene un question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. La sessione coinvolge i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci, che risponderanno alle domande dei parlamentari. La trasmissione viene curata da Rai Parlamento e sarà visibile in televisione. La riunione rappresenta un momento di confronto tra i membri del governo e i rappresentanti delle camere.

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(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì13 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sull'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Camera, il question time con i ministri Nordio, Tajani e Piantedosi: segui la diretta dall’AulaIn diretta dalla Camera il question time con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e quello della... Montecitorio, question time con il ministro SchillaciROMA – Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Temi più discussi: Rai Parlamento - Question Time - Question Time - Interrogazioni a risposta immediata - Video; Question time del 6 maggio 2026 - Gruppo Pd; Camera: Valditara, Schillaci e Urso oggi alla seduta del question time in Aula; Medici di famiglia. Schillaci: Non smantelliamo la figura ma modello va cambiato. Riforma sarà discussa con Regioni e sindacati di categoria. Oggi alle 15 #QuestionTime con i Ministri @G_Valditara - @MIsocialTW, Orazio Schillaci - @MinisteroSalute e @adolfo_urso - @mimit_gov. Temi: bit.ly/TemiQuestionTi… Diretta #Rai, WebTv e sul canale Facebook Camera dei Deputati #OpenCamera x.com Extra Magic Time il giorno del Check-In all'Hotel Cheyenne? reddit Camera, oggi question time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e SchillaciSi svolge oggi, mercoledì13 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Tras ... adnkronos.com Camera: Valditara, Schillaci e Urso oggi alla seduta del question time in AulaTra temi dazi Usa, crisi Stellantis Cassino e premi rc auto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - I ministri dell'Istruzione, Giuseppe ... ilsole24ore.com