Camera oggi question time con i ministri Salvini Giorgetti Calderone e Schillaci
Oggi, alle 15, si tiene un question time in Aula a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. La sessione coinvolge i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci, che risponderanno alle domande dei parlamentari. La trasmissione viene curata da Rai Parlamento e sarà visibile in televisione. La riunione rappresenta un momento di confronto tra i membri del governo e i rappresentanti delle camere.
(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì13 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sull'assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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