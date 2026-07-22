riaperto il ponte in legno sul laghetto

Il ponte ciclopedonale in legno di Milano 3, che attraversa il laghetto, è stato riaperto dopo un intervento di ripristino. Questo collegamento, considerato importante per la mobilità interna del quartiere, era stato temporaneamente chiuso prima dell’intervento. La riapertura permette ora di attraversare nuovamente il ponte in modo sicuro e senza interruzioni. L'intervento ha riguardato il ripristino della struttura per garantirne la stabilità e la sicurezza.

È stato riaperto il ponte ciclopedonale in legno di Milano 3 che scavalca il laghetto, dopo un intervento di ripristino che ha consentito di restituire ai residenti un collegamento considerato fondamentale per la mobilità interna del quartiere. La riapertura, inizialmente prevista nei giorni scorsi, era stata rinviata a causa del violento nubifragio che aveva colpito la zona, rendendo impossibile completare le operazioni nei tempi stabiliti. Gli interventi sono quindi stati ultimati e il ponte è nuovamente agibile in piena sicurezza. L’intervento effettuato rappresenta però soltanto una soluzione temporanea. Il ponte, infatti, necessita di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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