Riaperto il ponte Galle completamente ristrutturato sul Muson dei Sassi
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Veneto Strade ha terminato i lavori di completo rifacimento del ponte "Galle" sulla ex strada regionale, oggi provinciale, 307 del Santo, nel tratto di via Roma che collega i comuni di Loreggia e Camposampiero, in provincia di Padova. Il nuovo ponte è stato aperto al traffico questa mattina 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Sicurezza idraulica: al via i lavori sul Muson dei SassiUn intervento di messa in sicurezza atteso e strategico per la tutela del territorio: la Regione, tramite l’unità organizzativa Genio Civile di...
Leggi anche: Riapre al pubblico completamente ristrutturato l'ufficio postale