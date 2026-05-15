Riaperto il ponte Galle completamente ristrutturato sul Muson dei Sassi

Veneto Strade ha terminato i lavori di completo rifacimento del ponte "Galle" sulla ex strada regionale, oggi provinciale, 307 del Santo, nel tratto di via Roma che collega i comuni di Loreggia e Camposampiero, in provincia di Padova. Il nuovo ponte è stato aperto al traffico questa mattina 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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