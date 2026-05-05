Il Comune ha avviato i lavori di sistemazione e riqualificazione del ponticello in legno situato lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Pattoli e il Passo dell’Acqua. L’intervento prevede la riparazione della struttura in legno e il miglioramento delle condizioni generali del ponte. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile nella zona. Le operazioni sono state ufficialmente autorizzate e sono in corso.

Il Comune ha dato il via ai lavori di sistemazione e riqualificazione del ponticello in legno lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte Pattoli e il Passo dell’Acqua. La decisione arriva dopo che, durante i lavori già in corso sull’intero tracciato, sono emerse criticità proprio sulla passerella in legno che attraversa un piccolo corso d’acqua affluente del Tevere. Una situazione che ha reso necessario un intervento mirato e urgente per evitare problemi di sicurezza e garantire la piena fruibilità del percorso. L’amministrazione ha quindi scelto la strada più veloce: l’affidamento diretto sia dei lavori che dei servizi tecnici, una procedura prevista dalla normativa per importi contenuti e che consente di ridurre i tempi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Pattoli, lavori al via sul ponticello in legno

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