Reti da pesca vietate lungo l’Arno | scatta il sequestro della polizia locale

Notizia in breve

La polizia locale di Pisa ha sequestrato reti da pesca lungo l’Arno. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi con il battello di servizio del Reparto nautico. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato e rimosso reti che erano state posizionate in aree non autorizzate. Nessuna persona è stata arrestata, e l’operazione ha portato al sequestro materiale vietato lungo il fiume.