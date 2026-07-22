Reti da pesca vietate lungo l’Arno | scatta il sequestro della polizia locale
La polizia locale di Pisa ha sequestrato reti da pesca lungo l’Arno. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi con il battello di servizio del Reparto nautico. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato e rimosso reti che erano state posizionate in aree non autorizzate. Nessuna persona è stata arrestata, e l’operazione ha portato al sequestro materiale vietato lungo il fiume.
PISA – Nei giorni scorsi il Reparto nautico della polizia locale di Pisa è intervenuto con il battello di servizio sulle acque interne del fiume Arno, nel tratto compreso tra la città e la foce, dove sono stati individuati due gruppi di reti da pesca del tipo ‘da posta’, prive delle previste segnalazioni e non presidiate, collocate in violazione della normativa vigente. Le reti occupavano parte della porzione navigabile del fiume, costituendo un pericolo per la navigazione. Secondo quanto segnalato da alcuni diportisti, poco prima dell’intervento un’imbarcazione a vela era rimasta impigliata nelle reti, riuscendo successivamente a liberarsi e a riprendere la navigazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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