Foggiani in monopattino sotto la lente della Polizia Locale | da domani scatta l' obbligo ' targhino'
Da sabato 16 maggio entra in vigore l’obbligo di esporre il contrassegno identificativo adesivo, comunemente chiamato “targhino”, sui monopattini elettrici in uso nella città. La Polizia Locale ha annunciato che controllerà il rispetto di questa norma, applicando le sanzioni previste per chi utilizza i mezzi senza il contrassegno. La misura interessa tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza.
A partire da sabato 16 maggio entra in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo adesivo, o ‘targhino’, per tutti i monopattini elettrici. Il contrassegno, personale e associato al codice fiscale del proprietario, dovrà essere applicato in posizione ben visibile sul mezzo. Potrà essere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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