Resti di Flotilla caccia alle barche alla deriva

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi due mesi dall’abbordaggio della Flotilla al largo di Cipro, le autorità cercano tra le barche alla deriva. Il ministro estremista ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato scalpore internazionale. Resti delle imbarcazioni sono stati trovati in mare, mentre le forze di sicurezza continuano le operazioni di recupero e indagine. Non sono stati ancora identificati tutti i passeggeri e le cause dell’incidente rimangono sconosciute.

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Dall’abbordaggio della Flotilla al largo delle coste di Cipro sono passati quasi due mesi e, dopo il macabro show del ministro estremista Ben Gvir, che ha scioccato il mondo con. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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