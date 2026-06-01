flotilla imbarcazione alla deriva raggiunge la striscia di gaza

Una imbarcazione chiamata Kasr-i-Sadabab, abbandonata e ferma a circa cento chilometri dalla Striscia di Gaza, è arrivata a destinazione dopo aver navigato in deriva. La nave, che era stata lasciata inattiva, ha raggiunto le acque della regione senza incidenti segnalati. Non ci sono state comunicazioni ufficiali sul motivo del suo spostamento o sulle persone a bordo. La sua presenza è ora sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Senza equipaggio e ridotta in pezzi, la Kasr-i-Sadabab, barca ammiraglia dell’ultima Flotilla,è riuscita a raggiungere Gaza. Quella approdata sulla costa di Al-Mawasi, nel sud della Striscia, è l’imbarcazione su cui si trovavano il giornalista delFatto QuotidianoAlessandro Mantovani e il deputato M5S Dario Carotenuto. La nave era statabloccata e abbandonata a largo, ad oltre cento chilometri dalla Striscia di Gaza. La corrente invece l’ha portata dove gli attivisti volevano approdare. La notizia è stata diramata tramite gli attivisti che hanno repostato unvideosu Instagramdove si vedono i civili radunati sulla costamentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe essere utilizzato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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