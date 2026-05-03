Una nave di salvataggio, nota come La Piccirella, ha ripreso il suo viaggio in Italia dopo essere stata bloccata. Durante il periodo di fermo, alcune imbarcazioni sono state lasciate alla deriva con persone a bordo, e l'equipaggio ha riferito di aver dovuto scappare per circa sei ore. Nonostante le difficoltà, gli operatori hanno annunciato di voler continuare le operazioni fino a quando i governi non troveranno una soluzione.

“Noi continuiamo: ci stiamo riorganizzando. Continuiamo finché i nostri governi non trovano la loro spina dorsale e pongono fine a tutti gli accordi che abbiamo con Israele, per fare gli interessi del popolo palestinese, del popolo italiano e di tutti i popoli che vogliono vivere in pace, solidarietà e giustizia”. Così, all’aeroporto di Fiumicino, appena rientrato in Italia, Antonio “Tony” La Piccirella, l’attivista della Global Sumud Flotilla fermato dopo il blocco di alcune barche dirette a Gaza avvenuto in acque internazionali, a sud di Creta, tra il 29 e il 30 aprile, operato delle forze navali israeliane. “Io ero sull’ultima delle 21...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, La Piccirella torna in Italia dopo il blocco: “Siamo scappati per sei ore, alcune barche lasciate alla deriva con persone a bordo”

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Flotilla bloccata in acque internazionali, presidio a Bari: Subito sicurezza per gli attivisti; La Global Sumud Flotilla bloccata già in Grecia da Israele: a bordo il barese Lapiccirella e un'attivista salentina. Il Governo: Liberazione immediata; Global Sumud Flotilla, Tony Lapiccirella torna in Italia: atteso a Fiumicino in mattinata; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela.

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