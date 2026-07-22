Il Tar Marche ha confermato che i rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia delle spiagge continueranno a essere trattati a Montemarciano. La decisione ha respinto il ricorso presentato dai proprietari delle aree individuate dall’Ata 2 Ancona. La sentenza stabilisce che il sito scelto per l’impianto è legittimo e non può essere modificato. La questione riguarda la localizzazione del trattamento dei rifiuti provenienti da queste attività di pulizia pubblica.

Il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili resta destinato a Montemarciano. Il Tar Marche ha respinto il ricorso presentato dai proprietari delle aree individuate dall’Ata 2 Ancona, confermando la legittimità della scelta del sito. La sentenza non equivale però all’autorizzazione definitiva dell’opera, che dovrà affrontare le successive procedure ambientali e amministrative. A impugnare la delibera erano stati i proprietari dei terreni destinati a ospitare l’impianto. Secondo i ricorrenti, la decisione dell’Ata era stata presa sulla base di valutazioni incomplete e poco motivate, soprattutto per quanto riguarda la scelta di Montemarciano rispetto all’alternativa di Maiolati Spontini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restano a Montemarciano i rifiuti dello spazzamento stradale e delle spiagge

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