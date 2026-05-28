Sei Toscana ha completato una pulizia straordinaria delle spiagge a Porto Ercole. I rifiuti raccolti sono stati rimossi tramite un elicottero. L’intervento ha riguardato la rimozione di detriti e rifiuti accumulati sulle spiagge del territorio. L’operazione si è conclusa con il trasporto aereo dei materiali, che sono stati caricati e portati via. Non sono stati segnalati altri interventi o dettagli aggiuntivi sull’attività.

Terminata la pulizia straordinaria delle spiagge sul versante di Porto Ercole, i rifiuti sono stati portati via con l’elicottero. Si è svolto un intervento di pulizia degli arenili della spiaggia Le Pilette, della spiaggia Lunga e della spiaggia Acqua dolce. L’intervento, programmato e gestito da Sei Toscana su richiesta e con il coordinamento del Comune, è stato effettuato con il supporto di un elicottero utilizzato per portare via i rifiuti, per lo più residui legnosi rilasciati dal mare durante la stagione invernale e raccolti dagli operatori a terra. L’area oggetto della pulizia ricade in un contesto costiero di elevato pregio ambientale, caratterizzato da versanti rocciosi a forte pendenza che rendevano impossibile effettuare l’intervento via terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione di Sei Toscana. Pulizia delle spiagge a Porto Ercole. E poi i rifiuti prendono il volo

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