Ase Manfredonia | Annuncio di Lavoro – Addetti allo spazzamento ed alla raccolta rifiuti

Notizia in breve

Un'azienda di servizi ecologici ha pubblicato un annuncio di lavoro per addetti allo spazzamento e alla raccolta rifiuti. La ricerca è condotta da Manpower Srl, incaricata di selezionare i candidati. L’annuncio non specifica il numero di posti disponibili né i requisiti richiesti, ma indica che si tratta di posizioni rivolte a persone interessate a lavori nel settore della gestione dei rifiuti.