Ase Manfredonia | Annuncio di Lavoro – Addetti allo spazzamento ed alla raccolta rifiuti
Un'azienda di servizi ecologici ha pubblicato un annuncio di lavoro per addetti allo spazzamento e alla raccolta rifiuti. La ricerca è condotta da Manpower Srl, incaricata di selezionare i candidati. L’annuncio non specifica il numero di posti disponibili né i requisiti richiesti, ma indica che si tratta di posizioni rivolte a persone interessate a lavori nel settore della gestione dei rifiuti.
Manpower Srl ricerca per l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia (Fg), nr. 20operatori ecologiciaddetti alla raccolta dei rifiuti a tempo determinato.Posizione richiesta: Addetti allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti.Luogo di lavoro: Manfredonia (FG).Tipo di contratto: somministrazione a tempo determinato.Descrizione del ruolo: Addetti allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti, anche conl’ausilio di mezzi ed attrezzature specifiche, per svolgere le seguenti attività: Titolo di Studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado (Licenza Media). Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativaitaliana (ove ricorra). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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