Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata da un gioielliere coinvolto in un procedimento giudiziario. Di conseguenza, l'uomo rimane in carcere. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto. La richiesta di differimento era stata avanzata prima della sentenza definitiva. La permanenza in detenzione continuerà fino a eventuali sviluppi successivi.

AGI - Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato "inammissibile" l'istanza di differimento della pena del 21 luglio scorso, in attesa dell'esito della domanda di grazia per il gioielliere 72enne, detenuto a Bollate dal pomeriggio del 17 luglio dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Roggero resta in carcere . Sollevato anche dinanzi alla Corte di Cassazione un conflitto di competenza in relazione all'istanza presentata al Tribunale e all'Ufficio di sorveglianza di Torino, trasmessi per competenza il 20 luglio a Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Respinto il differimento della pena, il gioielliere Roggero resta in carcere

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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