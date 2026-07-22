Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena e di differimento per il gioielliere condannato a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nella sua attività. Roggero rimarrà quindi in carcere. La decisione è stata presa in seguito alla condanna definitiva. La richiesta di sospensione presentata dai difensori è stata rigettata.

Mario Roggero resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano da poco messo a segno una rapina nella sua attività commerciale. Le motivazioni del giudice. Nelle motivazioni, il giudice osserva che il beneficio richiesto è previsto per situazioni diverse da quella in esame, essendo destinato ai casi in cui l’esecuzione della condanna non sia ancora iniziata e, in genere, riguardi pene di durata contenuta. Nel caso di Roggero, invece, la detenzione è già in corso dopo il suo ingresso nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero resta in carcere, il tribunale nega il differimento della pena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Leggi anche: Mario Roggero resta in carcere: l’Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge l’istanza di differimento della pena

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Il centrodestra è ossessionato dalla condanna definitiva di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi. Per la maggioranza resta legittima difesa tanto che Mattarella ha dovuto ricordare a Nordio che la grazia non tocca al ministro della giustizia, ma è una prerogativa d x.com

L'Anm denuncia: Minacce e insulti ai magistrati dopo la sentenza sul caso Roggero reddit

Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione. Il procuratore Viola: Abbassare i toni ed evitare gli eccessiMario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una sparatoria avvenuta nel 2021 nel Cuneese, resta ... ilmessaggero.it

Mario Roggero, nulla da fare. Il gioielliere resta in carcere. Respinta l’istanza di scarcerazioneGli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano ... affaritaliani.it