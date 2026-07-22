Il tribunale ha respinto la richiesta di differimento della pena e Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, rimarrà in carcere a Bollate. La decisione è stata comunicata questa mattina, nessun cambiamento sulla sua detenzione. Roggero, che si trova nel carcere da quando è stato condannato, non potrà usufruire di misure alternative alla detenzione.

Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo., Come ha osservato il giudice nelle motivazioni del rigetto, il beneficio richiesto è previsto per situazioni diverse da quella in esame, dato che è destinato ai casi in cui l'esecuzione della condanna non sia ancora iniziata e, in genere, riguardi pene di durata contenuta. Nel caso di Roggero, al contrario, la detenzione è già in corso dopo il suo ingresso nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero resta in carcere, il tribunale respinge il differimento della pena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero resta in carcere, il tribunale nega il differimento della penaIl Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena e di differimento per il gioielliere condannato a 14 anni e 8 mesi per aver...

Mario Roggero resta in carcere: l’Ufficio di Sorveglianza di Torino respinge l’istanza di differimento della penaL’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver...

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

Il centrodestra è ossessionato dalla condanna definitiva di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi. Per la maggioranza resta legittima difesa tanto che Mattarella ha dovuto ricordare a Nordio che la grazia non tocca al ministro della giustizia, ma è una prerogativa d x.com

L'Anm denuncia: Minacce e insulti ai magistrati dopo la sentenza sul caso Roggero reddit

Mario Roggero, respinto il differimento della pena: il gioielliere resta in carcere. Il perché sulla decisione dei giudiciSulle polemiche nate attorno alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ... leggo.it

Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione. Il procuratore Viola: Abbassare i toni ed evitare gli eccessiMario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una sparatoria avvenuta nel 2021 nel Cuneese, resta ... ilmessaggero.it