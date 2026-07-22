Mario Roggero resta in carcere il tribunale respinge il differimento della pena

Da tgcom24.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale ha respinto la richiesta di differimento della pena e Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, rimarrà in carcere a Bollate. La decisione è stata comunicata questa mattina, nessun cambiamento sulla sua detenzione. Roggero, che si trova nel carcere da quando è stato condannato, non potrà usufruire di misure alternative alla detenzione.

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Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo., Come ha osservato il giudice nelle motivazioni del rigetto, il beneficio richiesto è previsto per situazioni diverse da quella in esame, dato che è destinato ai casi in cui l'esecuzione della condanna non sia ancora iniziata e, in genere, riguardi pene di durata contenuta. Nel caso di Roggero, al contrario, la detenzione è già in corso dopo il suo ingresso nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Roggero resta in carcere: il tribunale di Torino boccia la sospensione della pena

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