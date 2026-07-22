respinte le istanze di differimento della pena il gioielliere roggero resta in carcere

Notizia in breve

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di differimento della pena e confermato la detenzione in carcere di un gioielliere. La decisione riguarda un procedimento in corso e non sono stati accettati i ricorsi presentati. La sentenza è definitiva e il gioielliere rimane quindi nel carcere milanese. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sui passaggi successivi è stato reso noto.