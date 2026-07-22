Respinte le istanze di differimento della pena il gioielliere Roggero resta in carcere
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di differimento della pena e confermato la detenzione in carcere di un gioielliere. La decisione riguarda un procedimento in corso e non sono stati accettati i ricorsi presentati. La sentenza è definitiva e il gioielliere rimane quindi nel carcere milanese. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sui passaggi successivi è stato reso noto.
AGI - Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato "inammissibile" l'istanza di differimento della pena del 21 luglio scorso, in attesa dell'esito della domanda di grazia per il gioielliere 72enne, detenuto a Bollate dal pomeriggio del 17 luglio dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Roggero resta in carcere . Sollevato anche dinanzi alla Corte di Cassazione un conflitto di competenza in relazione all'istanza presentata al Tribunale e all'Ufficio di sorveglianza di Torino, trasmessi per competenza il 20 luglio a Milano. 🔗 Leggi su Agi.it
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