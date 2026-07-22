Respinte le istanze di differimento della pena il gioielliere Roggero resta in carcere

Da agi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di differimento della pena e confermato la detenzione in carcere di un gioielliere. La decisione riguarda un procedimento in corso e non sono stati accettati i ricorsi presentati. La sentenza è definitiva e il gioielliere rimane quindi nel carcere milanese. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni o sui passaggi successivi è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI  -  Mario Roggero resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato "inammissibile" l'istanza di differimento della pena del 21 luglio scorso, in attesa dell'esito della domanda di grazia per il gioielliere 72enne, detenuto a Bollate dal pomeriggio del 17 luglio dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Roggero resta in carcere   . Sollevato anche dinanzi alla Corte di Cassazione un conflitto  di competenza in relazione all'istanza presentata al Tribunale e all'Ufficio di sorveglianza di Torino, trasmessi per competenza il 20 luglio a Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

respinte le istanze di differimento della pena il gioielliere roggero resta in carcere
© Agi.it - Respinte le istanze di differimento della pena, il gioielliere Roggero resta in carcere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Respinto il differimento della pena, il gioielliere Roggero resta in carcereIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata da un gioielliere coinvolto in un procedimento...

Mario Roggero resta in carcere, inammissibile l'istanza di differimento della penaIl Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di differimento della pena presentata il 21 luglio.

Temi più discussi: Emanuele Ragnedda rinviato a giudizio per l’omicidio di Cinzia Pinna; Confermata l'amministrazione giudiziaria del Casinò di Saint-Vincent; Disservizio informatico sulle domande per l'assistenza alloggiativa: il Comune recupera 50 pratiche arretrate e avvia i primi pagamenti · catanzarochannel.it; Fondo indennizzo risparmiatori, per le nuove domande tempi più rapidi e 80 milioni di euro.

respinte le istanze diAttentato a Ranucci, il Riesame conferma le misure: resta l’aggravante mafiosaIl tribunale del Riesame di Roma ha infatti respinto le istanze delle difese e confermato l’impianto accusatorio nei confronti della banda. ilgiornalelocale.it

respinte le istanze diAttentato a Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafiosoIl tribunale del Riesame di Roma ha confermato gli arresti e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati dell'attentato a Ranucci. lettera43.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web