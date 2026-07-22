Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di differimento della pena presentata il 21 luglio. La richiesta era collegata alla domanda di grazia in corso di valutazione. Il detenuto, in carcere dal 17 luglio, rimane quindi in custodia. La decisione è stata comunicata senza accogliere la richiesta di posticipare l’esecuzione della condanna in attesa di esiti successivi.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano «dichiara inammissibile la proposta di istanza» del 21 luglio di differimento della pena, in attesa dell’esito della domanda di grazia per Mario Roggero, detenuto a Bollate dal pomeriggio del 17 luglio. L’atto rileva che «è stato sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione, conflitto negativo di competenza in relazione all’istanza» del 17 luglio presentata al Tribunale e all’Ufficio di sorveglianza di Torino, trasmessi per competenza il 20 luglio a Milano. Viene evidenziato che «il differimento è applicabile nei casi in cui l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata». La figlia di Roggero: "Speriamo nella grazia o nei domiciliari" «È una questione che stanno seguendo i nostri legali. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mario Roggero resta in carcere, inammissibile l'istanza di differimento della pena

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Perché Mario Roggero va in carcere: la ricostruzione del caso

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