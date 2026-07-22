La Rai ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci, vicedirettore e conduttore di Report, in seguito alla sospensione delle repliche del programma. La decisione è stata definita come un “atto dovuto”. La procedura riguarda il comportamento e le attività del dirigente all’interno dell’azienda. La sospensione delle repliche ha generato attenzione e richieste di chiarimenti. La Rai non ha ancora comunicato i risultati delle verifiche o eventuali conseguenze.

La Rai ha deciso di avviare una serie di verifiche interne sul caso che riguarda Sigfrido Ranucci, vicedirettore dell’azienda e storico conduttore di Report. La decisione arriva dopo la sospensione della messa in onda delle repliche del programma di giornalismo investigativo. L’azienda ha precisato che si tratta di un passaggio previsto dalle procedure interne e definito un “atto dovuto” per tutelare il Servizio Pubblico, il lavoro dei giornalisti e l’immagine della stessa Rai. La nota ufficiale della Rai. In una nota diffusa nelle scorse ore, la Rai ha spiegato di aver disposto “l’avvio degli approfondimenti di competenza” sulla vicenda relativa a Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Report, la Rai avvia verifiche su Sigfrido Ranucci dopo la sospensione delle repliche: “Atto dovuto”

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La Rai avvia verifiche su Sigfrido Ranucci il caso e le reazioni politiche

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