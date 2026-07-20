La Rai avvia verifiche su Report | Atto dovuto Ranucci invoca il rispetto | Io tranquillissimo ma chi tutela la mia immagine?
La Rai ha avviato verifiche sul programma Report in seguito a una richiesta di approfondimento. La decisione è stata comunicata come un atto dovuto, nel rispetto delle procedure interne e dei principi di correttezza e imparzialità. Il vicedirettore del programma ha commentato di essere tranquillo, ma ha sollevato dubbi sulla tutela della propria immagine. La Rai ha dichiarato di aver avviato gli approfondimenti di competenza riguardo alla vicenda.
«Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’Azienda», la Rai «ha disposto l’ avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell’Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza». Con questo annuncio ufficiale Viale Mazzini annuncia di aver formalmente avviato verifiche interne sul conduttore e sulla trasmissione Report. La decisione dei vertici aziendali arriva dopo le pesanti polemiche dei giorni scorsi e punta i... 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Report, la Rai avvia verifiche sulla trasmissione. Ranucci: «Chi tutela la mia immagine?»La Rai ha comunicato di aver avviato verifiche sulla trasmissione Report e sul suo vicedirettore.
Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. «Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda»La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci.
Temi più discussi: Spagna campione del mondo per la seconda volta, Ferran Torres piega l’Argentina ai supplementari; Caso Covid Ranucci | Da Report nessuna censura sull' inchiesta delle mascherine; Bimba di 4 anni annegata a Milano Marittima, il padre indagato: la tragedia ripresa dalle telecamere.
La Rai avvia verifiche interne sulla vicenda Ranucci x.com
Caso Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda facebook
Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci dopo le pressioni politicheLa Rai avvia verifiche interne su Sigfrido Ranucci per tutelare l'immagine del servizio pubblico e la correttezza delle inchieste ... it.blastingnews.com
Rai avvia le verifiche interne sul caso Ranucci, lui replica: Sono tranquillissimoViale Mazzini muove un passo formale sul caso che da settimane agita il servizio pubblico. La Rai ha disposto l'avvio di verifiche interne sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, conduttore di Re ... fanpage.it