La Rai avvia verifiche su Report | Atto dovuto Ranucci invoca il rispetto | Io tranquillissimo ma chi tutela la mia immagine?

Notizia in breve

La Rai ha avviato verifiche sul programma Report in seguito a una richiesta di approfondimento. La decisione è stata comunicata come un atto dovuto, nel rispetto delle procedure interne e dei principi di correttezza e imparzialità. Il vicedirettore del programma ha commentato di essere tranquillo, ma ha sollevato dubbi sulla tutela della propria immagine. La Rai ha dichiarato di aver avviato gli approfondimenti di competenza riguardo alla vicenda.