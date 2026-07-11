La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, in attesa di chiarimenti sulla vicenda legata a un attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. La sospensione, definita cautelativa, è stata comunicata con una nota ufficiale. Ranucci ha commentato la decisione, sottolineando l'importanza di preservare la memoria e l'informazione come risorsa fondamentale. La decisione arriva senza ulteriori dettagli sulla natura del procedimento o sui motivi specifici della sospensione.

Nuovi risvolti nella vicenda legata all’attentato del giornalista Sigfrido Ranucci. Contro ogni previsione, la Rai ha infatti deciso di sospendere “cautelativamente” la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa, si legge in una nota, “che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda”. La scelta dell’azienda di Viale Mazzini, ad ogni modo, non ha convinto il conduttore del format, che ha ribattuto con un lungo post sui social: “ Sospendere le repliche di Report è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore “. Sigfrido Ranucci, lo sfogo sui social. La calma che da sempre accompagna le estati del piccolo schermo, è stata scossa negli ultimi giorni da una vicenda piuttosto singolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sigfrido Ranucci contro la sospensione delle repliche di Report: “Coltivare la memoria è una risorsa”

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SIGFRIDO RANUCCI PER UN EX AGENTE INTELLIGENCE NETANYAHU HA FOTO DI MELANIA TRUMP ED EPSTEIN

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