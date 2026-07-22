Renzi ha commentato una risposta di Vannacci, affermando che quest’ultimo propone di fare le cose a metà e che non riesce a completare una maratona intera. La dichiarazione si riferisce a una sfida tra i due, con Renzi che sottolinea la differenza tra una maratona e una mezza maratona, e critica Vannacci per aver flertato con Salvini e Tajani.

Home > Politica > “Vannacci mi risponde e propone di fare le cose a metà: non riesce a fare la Maratona intera. A forza di flirtare con Salvini e Tajani mi sa che si è rammollito pure il Generale”. In un video su X il fondatore di Italia viva, Matteo Renzi, rilancia la sfida al leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Renzi e la sfida con Vannacci: "Maratona, non mezza maratona! Si è rammollito flirtando con Salvini e Tajani"

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Vannacci dice sì alla sfida di Renzi: appuntamento in Sardegna per la maratona il 4 ottobre

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