Rennes 80enne violentata e rapinata da un minore straniero non accompagnato

Notizia in breve

Un’ottantenne è stata violentata e rapinata nell’atrio del suo palazzo. L’episodio è avvenuto martedì 21 luglio a Rennes. La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine marocchina, sospettato di aver agito in quell’occasione. Secondo le prime ricostruzioni, il minore è anche accusato di spaccio di droga. La donna ha riportato ferite e traumi, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.