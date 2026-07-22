Rennes 80enne violentata e rapinata da un minore straniero non accompagnato
Un’ottantenne è stata violentata e rapinata nell’atrio del suo palazzo. L’episodio è avvenuto martedì 21 luglio a Rennes. La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine marocchina, sospettato di aver agito in quell’occasione. Secondo le prime ricostruzioni, il minore è anche accusato di spaccio di droga. La donna ha riportato ferite e traumi, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.
Rennes – Una donna di 80 anni è stata violentata nell’atrio del suo palazzo da un sedicenne marocchino spacciatore di droga non accompagnato Un minore di 16 anni è stato arrestato martedì 21 luglio 2026 dalla polizia di Rennes. È sospettato di aver violentato e rapinato un’anziana di 80 anni il 4 luglio nell’atrio del suo palazzo nel quartiere di Colombier. Secondo le ricostruzioni, la vittima, di ritorno a casa dopo una serata fuori con la figlia, è stata avvicinata per strada dal giovane in scooter, che ha insistito per accompagnarla a casa. Nonostante il suo rifiuto, l’ha seguita fino all’atrio del palazzo, dove l’ha spinta contro un muro, l’ha baciata con la forza e l’ha violentata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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