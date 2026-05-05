6 maggio istituita la Giornata nazionale della Tutela Volontaria | Un tutore per ogni minore straniero non accompagnato

Il 6 maggio è diventato ufficialmente un giorno dedicato alla tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. Questa giornata nasce per ricordare e riconoscere i volontari e le figure che si impegnano ad affiancare i minori nel loro percorso di crescita, integrazione e autonomia. La decisione è stata annunciata e inserita nel calendario civile italiano, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Il 6 maggio entra ufficialmente nel calendario civile italiano come Giornata nazionale della Tutela Volontaria, dedicata a chi affianca i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di crescita, integrazione e autonomia.La scelta della data richiama il 6 maggio 2017, giorno di entrata in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Istituita la Giornata in memoria giornalisti uccisi: perché è stato scelto il 3 maggioDopo il via libera della Camera dei deputati a luglio del 2025 è arrivato anche l’ok definitivo dell’aula del Senato alla legge che istituisce la... Istituita la Giornata nazionale dei Vigili del Fuoco: il 27 febbraio al Teatro Massimo Bellini si ricorda la nascita del CorpoABBONATI A DAYITALIANEWS Firmato il decreto: celebrazione ufficiale dopo 87 anni Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che...