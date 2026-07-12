Io violentata da uno straniero Sentiti teste appello degli investigatori
Una donna di 45 anni ha denunciato di essere stata violentata da uno straniero. Gli investigatori hanno ascoltato il suo racconto e stanno aspettando i risultati degli esami di laboratorio presso la clinica Mangiagalli. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’aggressore. Le indagini sono in corso e si attende l’esito degli accertamenti medici per proseguire con le verifiche.
È atteso a giorni, dalla clinica Mangiagalli, l’esito degli esami di laboratorio che aiuteranno a chiarire quanto accaduto a una donna di 45 anni, originaria dell’Est Europa e residente a Pieve Emanuele, che è stata soccorsa nella mattinata di mercoledì 8 luglio, a Opera, dopo essere rimasta vittima, a suo dire, di un’ aggressione da parte di un uomo di origina straniera, vicino alla pista ciclopedonale di Mirasole. Trasportata al pronto soccorso in forte stato di agitazione psico-fisica, la donna ha poi riferito al personale ospedaliero di aver subito una violenza sessuale. Sull’episodio indaga la polizia locale di Opera. Agenti e ufficiali... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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