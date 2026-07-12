io violentata da uno straniero sentiti teste appello degli investigatori

Notizia in breve

Una donna di 45 anni ha denunciato di essere stata violentata da uno straniero. Gli investigatori hanno ascoltato il suo racconto e stanno aspettando i risultati degli esami di laboratorio presso la clinica Mangiagalli. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’aggressore. Le indagini sono in corso e si attende l’esito degli accertamenti medici per proseguire con le verifiche.