A 30 anni, alcune persone scoprono di essere neurodivergenti, affrontando sfide come burnout e difficoltà nelle relazioni. La routine quotidiana può risultare difficile da gestire, con dimenticanze e ritardi che si accumulano. La scoperta della neurodivergenza spesso avviene dopo anni di difficoltà non riconosciute, che si manifestano in problemi di concentrazione, gestione del tempo e stress. Questa condizione può influire significativamente sulla vita personale e lavorativa, portando a una maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche.

La sveglia suona, ma la mente è già in ritardo. C’è la lista della spesa dimenticata sul tavolo, l’appuntamento dal medico da confermare, la scadenze lavorative che incalzano e il bucato ancora nel cestello da due giorni. A fine giornata subentra una stanchezza paralizzante che va oltre la semplice fatica fisica. È un esaurimento profondo che spesso genera discussioni in casa e un costante senso di inadeguatezza. Per decenni, molte donne vivono questa condizione convincendosi di essere disorganizzate, pigre o emotive. In realtà, dietro questa sensazione di costante sopraffazione si cela spesso una condizione precisa: l’ADHD invisibile e il masking, ovvero lo sforzo continuo e invisibile di apparire sempre efficienti ed equiparate agli standard della neurotipicità. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Relazioni, burnout e ADHD invisibile: la storia di chi scopre la neurodivergenza a 30 anni

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