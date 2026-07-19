In pensione a 62 anni e riconoscere il burnout come malattia il 78% dei prof è esaurito La ricetta ANIEF | Un atto di giustizia verso chi ha speso una vita in cattedra INTERVISTA

Notizia in breve

Il 78% degli insegnanti è esaurito, secondo i dati recenti. La proposta prevede di riconoscere il burnout come malattia, permettendo di andare in pensione a 62 anni. La richiesta arriva da un sindacato, che definisce questa misura un atto di giustizia per chi ha dedicato molti anni alla scuola. L’obiettivo è tutelare chi affronta quotidianamente stress e stanchezza, senza considerare questa condizione una debolezza.