In pensione a 62 anni e riconoscere il burnout come malattia il 78% dei prof è esaurito La ricetta ANIEF | Un atto di giustizia verso chi ha speso una vita in cattedra INTERVISTA
Il 78% degli insegnanti è esaurito, secondo i dati recenti. La proposta prevede di riconoscere il burnout come malattia, permettendo di andare in pensione a 62 anni. La richiesta arriva da un sindacato, che definisce questa misura un atto di giustizia per chi ha dedicato molti anni alla scuola. L’obiettivo è tutelare chi affronta quotidianamente stress e stanchezza, senza considerare questa condizione una debolezza.
“Riconoscere il burnout non è una debolezza, ma un atto di giustizia verso chi ha speso una vita in cattedra”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Messina: In pensione a 62 anni e riconoscere il burnout come malattia. Ecco la ricetta ANIEF
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