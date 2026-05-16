Trieste scopre l’invisibile | la scienza della luce al Magazzino 26

A Trieste, al Magazzino 26, si svolge un’esposizione dedicata alla scienza della luce e alle sue applicazioni, con particolare attenzione alle tecniche di osservazione avanzate. La mostra illustra come i raggi di luce possano mettere in evidenza dettagli invisibili a occhio nudo, grazie all’uso di strumenti come il Sincrotrone Elettra. Questo impianto permette di analizzare materiali e strutture a livello microscopico, rivelando informazioni che normalmente non sarebbero accessibili senza tecnologie specifiche.

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? Punti chiave Come può un raggio di luce rivelare ciò che l'occhio non vede?. Cosa permettono di osservare i fasci del Sincrotrone Elettra a Trieste?. Come influenzano le nuove tecnologie laser la creazione di farmaci salvavita?. Perché l'UNESCO ha istituito una giornata dedicata alla scienza della luce?.? In Breve Evento Immaginario Scientifico a Trieste il 17 maggio 2026 presso Magazzino 26.. Ricercatrici Benedetta Marmiroli e Paola di Pietro spiegano Sincrotrone Elettra e laser Fermi.. Sessioni informative gratuite alle ore 11 e alle ore 16 per i visitatori.. Giornata internazionale della Luce istituita dall'Unesco nel 2018 per celebrare il progresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste scopre l’invisibile: la scienza della luce al Magazzino 26 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gualtieri a Trieste: giovani e memoria tra Magazzino 26 e il CarsoIl sindaco di Roma, Gualtieri, si recherà a Trieste nella giornata di lunedì 13 aprile per partecipare alle celebrazioni del Viaggio del Ricordo,... Città della Scienza: esperimenti, giochi e spettacoli per la Giornata Internazionale della LuceUn nuovo weekend a Città della Scienza per celebrare la Giornata Internazionale della Luca tra esperimenti, costruzioni e giochi di osservazione.