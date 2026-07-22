Regolamento della Tari Circoli e associazioni No alle agevolazioni
Durante la commissione Bilancio, il consigliere di opposizione ha criticato una modifica del regolamento Tari 2026, chiedendone l'eliminazione. La discussione si è concentrata sulle nuove norme relative ai circoli e alle associazioni, che non prevedono agevolazioni fiscali. La presidente della commissione ha gestito il dibattito, che ha visto un acceso confronto sulla proposta di modifica. Non sono state annunciate decisioni definitive durante l'incontro.
di Daniele Rosi CARRARA Si accende una piccola polemica sulle modifiche al regolamento Tari 2026. Nel corso della commissione Bilancio della presidente Benedetta Muracchioli, il consigliere di opposizione Matteo Martinelli ha contestato con forza una delle novità contenute nel testo, chiedendone lo stralcio. Nel mirino del consigliere c’è la modifica relativa ai circoli culturali e alle associazioni che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande. Secondo Martinelli, si tratta di un intervento che rischia di creare una disparità di trattamento rispetto alle attività commerciali tradizionali, con effetti distorsivi sul piano della concorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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