regolamento della tari circoli e associazioni no alle agevolazioni

Notizia in breve

Durante la commissione Bilancio, il consigliere di opposizione ha criticato una modifica del regolamento Tari 2026, chiedendone l'eliminazione. La discussione si è concentrata sulle nuove norme relative ai circoli e alle associazioni, che non prevedono agevolazioni fiscali. La presidente della commissione ha gestito il dibattito, che ha visto un acceso confronto sulla proposta di modifica. Non sono state annunciate decisioni definitive durante l'incontro.