tari nessun aumento per famiglie e imprese agevolazioni confermate

Nessun aumento della Tari per famiglie e imprese, con le agevolazioni confermate. I fondi recuperati dalla lotta all’evasione fiscale saranno utilizzati per azzerare l’incremento del tributo per lo smaltimento dei rifiuti. La misura mira a mantenere invariati i costi per utenze domestiche e attività commerciali, evitando aumenti nelle tariffe. La decisione riguarda anche le agevolazioni già in vigore, che continueranno a essere applicate senza modifiche.

Con i soldi recuperati dalla lotta all’evasione fiscale verrà azzerato per gli utenti l’aumento del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti, la Tari. Per l’amministrazione, l’operazione consentirà di evitare aumenti in bolletta per i cittadini e le imprese, mentre vengono confermate in blocco le agevolazioni già introdotte. La delibera è stata presentata ieri mattina nel corso della V Commissione consigliare che ha espresso parere favorevole all’approvazione delle tariffe Tari per il 2026 e alla variazione di bilancio 20262028 che permetterà attraverso l’applicazione dell’avanzo pari a circa 4,33 milioni di andare a coprire l’incremento del 3,86% stabilito da Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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