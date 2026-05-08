Perugia modifiche al regolamento della Tari | c' è il sì della prima commissione consiliare

La prima commissione consiliare di Perugia ha approvato con dieci voti favorevoli e tre astenuti le modifiche al regolamento sulla tassa sui rifiuti, la Tari, per il 2026. L’iter passa ora all’aula consiliare per la discussione e la definitiva approvazione. Le modifiche riguardano principalmente le modalità di applicazione e le tariffe della tassa. La decisione è stata comunicata durante la seduta odierna.

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La prima commissione consiliare di Perugia ha approvato con dieci voti a favore e tre astenuti le modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari, per l'annualità 2026.Come spiegato dall'assessora Alessandra Sartore: "Si tratta di un intervento che aggiorna il regolamento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, tariffe agevolate sui mezzi pubblici per i caregiver: c'è il sì della quarta commissione consiliareUn percorso finalizzato all'introduzione di tariffe agevolate o gratuite sui mezzi pubblici locali per i caregiver che accompagnano persone con... Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliareLa consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Stretta su posteggi e ambulanti: controlli più rigidi sui subingressi e sui passaggi di gestione tra operatori. Perugia, modifiche al regolamento della Tari: c'è il sì della prima commissione consiliareLa prima commissione consiliare di Perugia ha approvato con dieci voti a favore e tre astenuti le modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari, per l'annualità 2026. perugiatoday.it Convocata una riunione straordinaria del Consiglio provinciale di PerugiaConvocata per giovedì 11 dicembre, alle 12, una riunione straordinaria del Consiglio provinciale di Perugia, al Palazzo di Piazza Italia. All'ordine del giorno comunicazioni del presidente, lettura ed ... ansa.it