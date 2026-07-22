Il Consiglio regionale ha approvato la sanatoria dei tributi dal 2000 al 2023 e ridotto di 6 milioni di euro le spese del Consiglio. Tuttavia, sono state ripristinate le leggi che prevedono mance per i consiglieri e sono stati assegnati fondi a chiese e enti locali diffusi in tutta la regione.

Anzitutto c’è il via libera alla rottamazione dei carichi tributari 2000-2023 e un taglio alle spese del Consiglio regionale per 6 milioni di euro. Ma, eccole, sono spuntate ancora una volta le leggi mancia per i consiglieri regionali ed ecco fondi per chiese e comuni sparsi per tutta la Campania. Con interventi spot nella media di 25mila euro a progetto per accontentare il più possibile sindaci e parroci campani. Una consuetudine da Finanziaria di fine anno che il governatore Roberto Fico avrebbe volentieri abolito ma la caparbietà dei consiglieri, tutti, in favore dei rispettivi collegi di elezione è stata più forte. E così arriva il via libera anche su quest’ultimo punto con un criterio di budget ben preciso: 120mila euro a disposizione per ognuno dei consiglieri di maggioranza, 50 mila per quelli di minoranza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Regione, passa il bilancio: sì alla sanatoria dei tributi, ma rispuntano le ?mance?

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