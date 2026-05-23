Terremoto a CoopIdea passa il bilancio ma si dimette in blocco il direttivo | Candidature piazzate ad hoc
L’assemblea dei soci di CoopIdea si è tenuta ieri nella sede di via Don Minzoni, con il passaggio del bilancio approvato. Durante l’incontro, il direttivo ha annunciato le proprie dimissioni collettive, accusando alcune candidature di essere state inserite in modo non regolare. La riunione si è svolta in un contesto di tensione tra i membri dell’organizzazione. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle motivazioni delle dimissioni o sulle modalità delle candidature contestate.
Si è svolta ieri, venerdì, nella storica sede dell’ex Casa del Popolo di via Don Minzoni, l’assemblea dei soci di CoopIdea. All’ordine del giorno la presentazione e l’approvazione del bilancio annuale, votato all’unanimità dai soci presenti. “Un risultato positivo, accompagnato da una situazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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