Terremoto a CoopIdea passa il bilancio ma si dimette in blocco il direttivo | Candidature piazzate ad hoc

Notizia in breve

L’assemblea dei soci di CoopIdea si è tenuta ieri nella sede di via Don Minzoni, con il passaggio del bilancio approvato. Durante l’incontro, il direttivo ha annunciato le proprie dimissioni collettive, accusando alcune candidature di essere state inserite in modo non regolare. La riunione si è svolta in un contesto di tensione tra i membri dell’organizzazione. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle motivazioni delle dimissioni o sulle modalità delle candidature contestate.