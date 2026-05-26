Bilancio a rischio | le mance elettorali minacciano i conti pubblici

Notizia in breve

Il governo ha annunciato misure di sussidi per i carburanti, destinate a sostenere il trasporto pubblico locale. Contestualmente, alcuni tassisti hanno dichiarato redditi molto bassi, nonostante il valore elevato delle licenze. Queste decisioni sono state prese in un contesto di crisi economica, con l’obiettivo di calmierare i costi, ma sollevano dubbi sulla sostenibilità finanziaria e sui bilanci pubblici.