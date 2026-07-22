RED III ed edifici | nuovi obblighi FER dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 entreranno in vigore nuove norme sugli obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in seguito al recepimento della direttiva europea. Le modifiche riguardano nuove costruzioni, ristrutturazioni e impianti termici, con l’obiettivo di aumentare l’uso di energie rinnovabili nel settore edilizio. Le disposizioni stabiliscono nuovi requisiti e criteri tecnici per conformarsi alle normative europee, che saranno applicati in tutte le operazioni edilizie a partire da quella data.

Cosa cambia per nuove costruzioni, ristrutturazioni e impianti termici dopo il recepimento italiano della direttiva europea. Dal 3 agosto 2026 cambia il quadro degli obblighi relativi all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici. La novità interessa soprattutto i progetti per i quali il titolo edilizio viene richiesto o presentato a partire da tale data, rendendo ancora più importante una verifica preventiva dei requisiti energetici già nella fase di progettazione. Il riferimento normativo è il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva UE 20232413, conosciuta come RED III. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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