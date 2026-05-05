Un caso di trasferimenti improvvisi scuote il mondo scolastico nella provincia di Modena, dove 38 docenti di ruolo, tra cui circa 18 di sostegno, hanno ricevuto comunicazioni di trasferimento via email. La decisione ha suscitato reazioni tra gli insegnanti e le associazioni di categoria, che evidenziano come questa modalità possa compromettere la stabilità delle attività educative e l’inclusione degli studenti con bisogni speciali.

Modena, 5 maggio 2026 - Trentotto docenti di ruolo - tra cui circa 18 insegnanti di sostegno - rischiano il trasferimento nella provincia di Modena, con possibili pesanti ripercussioni sulla continuità didattica e sull’inclusione scolastica. A sollevare il caso sono i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando, insieme alla capogruppo Chiara Manzi, che hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La notizia appresa via mail il 30 aprile. Gli insegnanti avrebbero appreso la notizia il 30 aprile, con l’indicazione di presentare domanda di trasferimento entro pochi giorni, pena l’attivazione di una procedura d’ufficio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos scuola, 38 docenti perdono il posto via mail: scoppia il caso trasferimenti. “Gli insegnanti non sono pedine”

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