Il film di Nolan, ispirato all’Odissea, si distingue per la sua forza visiva e il modo in cui rende vivo il mito. La pellicola non si propone come la versione definitiva, ma riesce comunque a trasmettere un senso di inquietudine e attualità, mantenendo un tono potente e coinvolgente. La narrazione si concentra su elementi che rendono il racconto ancora presente e sorprendente, senza rinunciare a un forte impatto visivo.

Il risultato è un film potente, visivamente straordinario, che non pretende di essere la versione definitiva del mito, ma che riesce comunque a renderlo vivo, inquieto, sorprendentemente attuale. Fin dai primi minuti si capisce che Nolan non vuole raccontare un’avventura epica nel senso tradizionale. Prima di leggere la nostra recensione vi consigliamo la visione del trailer ufficiale di Odissea. L’Ulisse interpretato da Matt Damon è un uomo segnato, complesso, lontano dall’eroe infallibile che noi conosciamo. Il regista sceglie di concentrarsi sul tempo, il suo tema prediletto, trattandolo come il vero antagonista. Non è la rabbia del mare il vero pericolo, non sono gli dei i veri nemici, ma è la distanza che si crea tra chi parte e chi resta a creare la vera tensione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Recensione dell’Odissea di Christopher Nolan: un mito che torna a parlarci con forza moderna

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