Odissea la recensione dell’epico film di Christopher Nolan

Il film di Christopher Nolan, atteso da tempo, ha suscitato molte discussioni per le sue scelte di casting. Prima dell’uscita nelle sale, è stato già definito un “caso mondiale” e ha generato attese e commenti tra pubblico e critica. La pellicola, considerata un kolossal epico, ha attirato l’attenzione per la sua produzione e il suo impatto nel panorama cinematografico.

L’analisi dell’ultima opera cinematografica del regista britannico. Un kolossal molto atteso che ha generato discussioni, soprattutto per le scelte di casting Ancor prima di fare capolino nelle sale cinematografiche, Odissea è diventato un “caso mondiale”. Tutti con il dito puntato contro alla decisione di Christopher Nolan di “adattare” l’omonimo poema di Omero a suo piacimento. Il ruolo di Elena di Troia assegnata all’attrice di colore Lupita Nyong’o, la scelta di usare un inglese moderno come linguaggio e una reinterpretazione di ruoli classici e tradizionali nello stile caro al regista della nota trilogia di Batman. Alcuni temi che hanno scaldato ulteriormente l’anteprima stampa di Odissea a cui ha partecipato anche Novella 2000. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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