Buckingham Palace ha annunciato un prossimo viaggio all’estero del re, coinvolgendo anche Letizia e Felipe di Spagna. L’annuncio, inatteso, riguarda la partecipazione del sovrano britannico a un evento ufficiale a cui prenderanno parte anche i reali spagnoli. La visita si svolgerà nei prossimi mesi e rappresenta un’occasione di incontri ufficiali tra le due famiglie reali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul programma o sulla durata della visita.

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa da Buckingham Palace e riguarda il prossimo viaggio all’estero di Re Carlo che avrà un risvolto speciale dato che coinvolge Letizia e Felipe di Spagna con cui ha un legame di parentela e di affettuosa amicizia. Re Carlo, l’annuncio a sorpresa del Palazzo. Mentre Re Carlo sta svolgendo gli ultimi incarichi ufficiali, tra cui una visita alla moschea di Cambridge, prima delle vacanze estive, il Palazzo ha fatto un annuncio importante che lo riguarda. Il Sovrano e la Regina consorte Camilla hanno in programma un viaggio in Spagna per il 2027 durante il quale incontreranno Letizia e Felipe. Una comunicazione piuttosto inaspettata visto il periodo estivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, l’annuncio a sorpresa che mette in agitazione Letizia di Spagna

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