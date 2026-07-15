Letizia di Spagna ha festeggiato la qualificazione della nazionale spagnola in finale ai Mondiali 2026 con un gesto spontaneo e lontano dal protocollo ufficiale. Seduta su un divano, ha assistito alla partita con altri tre presenti, urlando di gioia e mostrando entusiasmo. La scena si è svolta in un ambiente informale, con la televisione accesa e l’atmosfera di festa tra le quattro persone.

Un divano, una televisione accesa e quattro persone che urlano di gioia come farebbe qualsiasi famiglia in questi giorni (e come avremmo fatto anche noi, se solo l’Italia si fosse qualificata ai Mondiali 2026): è l’immagine che arriva dalla Spagna, e ha per protagonista una Letizia inedita, travolta dall’entusiasmo per la sua nazionale approdata all’atto conclusivo dei Mondiali. Un momento che la Casa Reale ha scelto di condividere con tutti, mostrando un lato quotidiano che raramente viene concesso agli obiettivi. Letizia di Spagna esulta per la Spagna ai Mondiali 2026. Martedì 14 luglio le Furie Rosse hanno superato la Francia per 2-0 nella semifinale disputata ad Arlington, in Texas, staccando il biglietto per la finale grazie alle reti di Mikel Oyarzabal, su calcio di rigore, e di Pedro Porro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Letizia di Spagna una di noi, l’esultanza lontana dal protocollo per la Spagna in finale ai Mondiali 2026

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