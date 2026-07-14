Leicester di Spagna indossa un paio di espadrillas classiche con zeppa medio-bassa e chiusura alla caviglia. La primogenita, Leonor, ha scelto una variante azzurra dello stesso modello, coordinandola con il suo abbigliamento.

Un modello classico, con zeppa medio-bassa e chiusura in caviglia, scelto anche dalla primogenita Leonor nella variante azzurra, a sua volta in tinta con l'outfit. Non una svista o una falla nel protocollo reale: l'ingresso delle espadrillas nel guardaroba quotidiano di Letizia sembra una scelta più che voluta e sdoganata, considerato che, a guardare bene, queste calzature sono state protagoniste anche di altri look che la regina ha sfoggiato nelle ultime settimane. Le abbiamo viste in fucsia, qualche settimana fa, anche questa volta abbinate all'abito, e sempre negli stessi giorni anche in blu. Il modello sembra sempre lo stesso, con una zeppa media e stretto in caviglia con lacci in tessuto o con un cinturino singolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Letizia di Spagna, non c'è anno che le espadrillas non si confermino il suo must-have dell'estate

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