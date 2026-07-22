Ravenna tunisino minaccia un passante con un machete | nello zaino coltelli e droga

Nella serata di ieri a Ravenna, un uomo tunisino è stato fermato dopo aver minacciato un passante con un machete. Durante il controllo, nello zaino sono stati trovati coltelli e sostanze stupefacenti. La polizia ha arrestato il soggetto, che aveva anche un carico di droga e armi da taglio. La vicenda è stata confermata dalla questura.

Momenti di fortissima tensione nella serata di ieri a Ravenna, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo avwer minacciato un passante con un machete A riferire la vicenda è stata la questura Ravenna.. Gli agenti di polizia erano impegnati in alcuni servizi straordinari di controllo del territorio mediante due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, quando è scattato l’allarme. È stata la vittima, un uomo del posto, a raccontare di essere stato avvicinato e minacciato dall’extracomunitario senza alcun apparente motivo. Il nordafricano era armato di machete e, dopo averlo spaventato, si è dato alla fuga. Gli agenti si sono immediatamente messi sulle sue tracce, fino a individuarlo nelle vicinanze di Piazza Kennedy. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ravenna, tunisino minaccia un passante con il machete: nello zaino anche coltelli e drogaNella sera di ieri a Ravenna, un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato dopo aver minacciato un passante con un machete.

Ravenna, minaccia un passante con il machete e scappa: 30enne bloccato dalla PoliziaUn uomo di 30 anni è stato denunciato nel centro di Ravenna per aver minacciato un passante con un machete e poi si è dato alla fuga.

Temi più discussi: Ravenna, tunisino minaccia un passante con il machete: nello zaino anche coltelli e droga; Minacce con un machete. La polizia denuncia un 30enne. Nel suo zaino droga e coltelli; Minaccia un passante con due coltelli in piazza Kennedy a Ravenna: denunciato 30enne, scatta il Daspo urbano; Movida sicura a Marina di Ravenna: 530 test con l’etilometro, in 310 hanno valori oltre il limite.

Ravenna, tunisino minaccia un passante con il machete: nello zaino anche coltelli e droga x.com

Minacce con un machete. La polizia denuncia un 30enne. Nel suo zaino droga e coltelliIn piazza Kennedy un cittadino tunisino avrebbe brandito l’arma contro un passante ... msn.com

Ravenna, tunisino minaccia un passante con il machete: nello zaino anche coltelli e drogaIl 30enne è stato denunciato e colpito da un daspo urbano di un anno. Nei controlli identificati 56 soggetti, 27 già noti alle forze dell’ordine ... msn.com