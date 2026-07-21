Nella sera di ieri a Ravenna, un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato dopo aver minacciato un passante con un machete. Nello zaino aveva anche coltelli e sostanze stupefacenti. La polizia è intervenuta e ha bloccato l’individuo, che è stato portato in commissariato. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari per le verifiche sul passante. L’area è stata messa in sicurezza.

Momenti di fortissima tensione nella serata di ieri a Ravenna, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo che ha minacciato un passante con un machete. A riferire la vicenda è stata la questura Ravenna. Gli agenti di polizia erano impegnati in alcuni servizi straordinari di controllo del territorio mediante due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Emilia Romagna Orientale", quando è scattato l'allarme. È stata la vittima, un uomo del posto, a raccontare di essere stato avvicinato e minacciato dall’extracomunitario senza alcun apparente motivo. Il nordafricano era armato di machete e, dopo averlo spaventato, si è dato alla fuga. Gli agenti si sono immediatamente messi sulle sue tracce, fino a individuarlo nelle vicinanze di Piazza Kennedy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Ravenna, tunisino minaccia un passante con il machete: nello zaino anche coltelli e droga

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