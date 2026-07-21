Un uomo di 30 anni è stato denunciato nel centro di Ravenna per aver minacciato un passante con un machete e poi si è dato alla fuga. La polizia, intervenuta nelle ore serali e notturne, lo ha successivamente fermato. Durante l’operazione, sono state sequestrate armi bianche e una dose di sostanza stupefacente.

Un uomo denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offenderenel centro di Ravenna. L’operazione, svolta nelle ore serali e notturne, ha portato anche al sequestro di armi bianche e di una dose di sostanza stupefacente. L’uomo, di 30 anni e di nazionalità tunisina, è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di droga e sottoposto a Daspo urbano di un anno dalle principali aree cittadine. Controlli straordinari nel centro di Ravenna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Ravenna ha predisposto nei giorni scorsi una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ravenna, minaccia un passante con il machete e scappa: 30enne bloccato dalla Polizia

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