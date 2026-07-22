Due uomini di 26 e 29 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo una rapina in una tabaccheria a Palagonia. Gli agenti hanno ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Caltagirone, con accuse di rapina aggravata e ricettazione. Le indagini si sono basate su immagini di videosorveglianza e tracce di DNA trovate sul luogo dell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di custodia cautelare per due giovani accusati di rapina aggravata e ricettazione. I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato due uomini di 26 e 29 anni, destinatari di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Caltagirone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso e ricettazione. A uno dei due viene contestato anche il porto abusivo di arma atta a offendere. Il provvedimento nasce dall’indagine su una rapina avvenuta nella serata del 7 gennaio scorso in una tabaccheria di Palagonia. La rapina: minacce con un coltello e bottino da 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina in tabaccheria a Palagonia, arrestati due uomini: decisivi video e tracce di Dna

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