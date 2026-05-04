Rapina violenta a Pagani | arrestati due uomini uno finisce in carcere

Nella mattinata di oggi, a Pagani, i Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale. Sono stati arrestati due uomini in relazione a una rapina violenta avvenuta nella zona. Uno dei due è stato portato in carcere, mentre l’altro è stato sottoposto a misure restrittive. L’intera operazione si è conclusa con l’esecuzione di quanto disposto dal giudice.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, a Pagani (SA), i Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA), in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di due bulgari, di trentadue e trentaquattro anni, entrambi gravemente indiziati in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’odierno arresto costituisce l’approdo delle indagini espletate dai Carabinieri a seguito di una rapina commessa, lo scorso marzo, ai...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina violenta a Pagani: arrestati due uomini, uno finisce in carcere Notizie correlate Rapina violenta al Parco Moretti: arrestati due uomini dopo un inseguimentoUn’aggressione brutale, consumata in pochi istanti nel cuore di una delle aree verdi più frequentate della città. Violenta rapina a due croceristi per le strade di Genova: otto arrestati dopo cinque mesi, uno trovato a Rivarolo CanaveseC'è anche un egiziano residente a Rivarolo Canavese tra gli otto arrestati dalla polizia di Stato di Genova oggi, venerdì 24 aprile 2026, con... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ucciso a Ibiza il 30enne Franco Sessa, originario di Pagani: accoltellato a Playa d'en Bossa, indaga la Guardia Civil; Ibiza, 30enne di Pagani ucciso con una coltellata: caccia all’aggressore; Ibiza ferocia a Platja d’en Bossa | ucciso un giovane di Pagani; Ibiza, ucciso Francesco Sessa: 35enne di Pagani accoltellato a Playa d’en Bossa. Violenta rapina a due fratelli. Condannati tre giovani tunisiniAll’esito del rito abbreviato, tre giovani tunisini sono stati condannati per una violenta rapina commessa nella tarda serata del 21 luglio 2025 in viale Umberto ai danni di due fratelli italiani, un ... ilrestodelcarlino.it Violenta rissa aggravata in Piazza Marina, con tentata rapina, lesioni e danneggiamento: questi i fatti, risalenti allo scorso anno, di cui sono ritenuti responsabili 11 giovani Maggiori informazioni https://www.barlettaviva.it/notizie/rissa-in-piazza-marina-a- - facebook.com facebook