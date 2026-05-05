Montichiari rapina all’anziana | due uomini arrestati dopo il furto

Due uomini sono stati arrestati a Montichiari con l’accusa di aver rapinato un’anziana, dopo averla derubata all’edicola. Durante l’indagine, è stato accertato che una giovane donna ha svolto un ruolo nel distrarre la vittima, facilitando il furto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i sospettati, recuperando parte della refurtiva. La vicenda ha portato all’arresto dei due uomini, mentre la donna coinvolta è ancora sotto indagine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la complice a distrarre la vittima all'edicola?. Chi è la giovane donna che ha aiutato i rapinatori?. Cosa hanno trovato gli agenti all'interno dell'auto rubata?. Perché i due uomini erano arrivati proprio da Milano?.? In Breve Due trentenni del milanese arrestati con coltello, attrezzi da scasso e droga Mdpv.. Giudice dispone divieto di dimora nella città di Brescia per i due sospettati.. Indagini in corso per identificare la giovane complice che ha distratto l'ottantenne.. Rapina avvenuta domenica mattina intorno alle 11:00 presso un'edicola di Montichiari.. Due uomini di circa trent’anni sono stati arrestati a Montichiari dopo aver rubato l’auto a una donna di 80 anni domenica mattina intorno alle 11:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montichiari, rapina all’anziana: due uomini arrestati dopo il furto Notizie correlate Grottaferrata: Arrestati due uomini dopo rapina a anziana, inseguimento per le vie del centro e recupero del denaro.Grottaferrata è scossa da un audace furto in abitazione avvenuto sabato 14 febbraio. Rapina violenta al Parco Moretti: arrestati due uomini dopo un inseguimentoUn’aggressione brutale, consumata in pochi istanti nel cuore di una delle aree verdi più frequentate della città.