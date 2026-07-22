Rai il possibile dopo Ranucci | tra le indiscrezioni spunta il nome di Giulia Presutti
Le discussioni sulla direzione futura di Report proseguono all’interno della Rai, con il nome di Giulia Presutti che viene menzionato tra le possibili candidate. Il dossier sulla successione rimane riservato, ma le voci continuano a circolare tra gli addetti ai lavori. Il dibattito si concentra sulle eventuali modifiche alla conduzione della trasmissione, senza conferme ufficiali o annunci pubblici. La situazione si sviluppa in un contesto di incertezza sulla gestione della trasmissione.
A Viale Mazzini il dossier resta chiuso nei cassetti, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi. Mentre il futuro di Report alimenta il dibattito politico e mediatico, nei corridoi della Rai c'è chi prova già a immaginare uno scenario alternativo qualora dovessero cambiare gli equilibri alla guida della trasmissione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figura quello di Giulia Presutti, indicata da alcune ricostruzioni come possibile candidata a raccogliere il testimone di Sigfrido Ranucci. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali né decisioni assunte dall'azienda. Il tema resta inevitabilmente intrecciato alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caso Ranucci, Lavitola indagato come possibile mandante - 1mattina News 07/07/2026
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